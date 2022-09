Douglas Luiz está na mira do Arsenal - Lucas Figueiredo/CBF

Douglas Luiz está na mira do ArsenalLucas Figueiredo/CBF

Publicado 28/09/2022 19:40

Londres - O Arsenal quer mais um brasileiro para reforçar o meio-campo. Desta vez, o alvo é o volante Douglas Luiz, que atua no Aston Villa. Segundo o tabloide inglês "The Sun', os Gunners querem contar com o ex-Vasco na próxima janela de transferências, em janeiro.



Os londrinos não têm total confiança na forma física do volante Thomas Partey e quer buscar no mercado, um meia para suprir a necessidade na posição, em meio a uma eventual lacuna e Douglas Luiz seria a principal entre as opções.

Douglas Luiz tem se destacado Aston Villa neste começo de temporada, na Premier League. O Arsenal tentou sua contratação na última janela de transferências, mas o clube de Birmingham acabou negando a oferta.