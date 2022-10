Jóquei belga aplicou uma cotovelada no adversário durante corrida - Reprodução

Publicado 01/10/2022 15:46

Cenas lamentáveis ocorrem no esporte que os admiradores menos esperam. Durante corrida de cavalos no hipódromo de Saint Cloud, na França, o jóquei Christophe Soumillon aplicou uma cotovelada em Rossa Ryan e o tirou da disputa pelas primeiras posições. A vítima da agressão caiu do cavalo e, por pouco, não se machucou gravemente.



Lovely prospect for Ballydoyle! Heart's Cry colt Continuous stays unbeaten with a convincing win for Ryan Moore and Aidan O'Brien at Saint-Cloud... #ハーツクライ pic.twitter.com/UEWMScbR2h — At The Races (@AtTheRaces) September 30, 2022 A cotovelada desferida ocasionou na eliminação do agressor belga antes mesmo da corrida terminar. Por outro lado, Ryan precisou ser atendido, mas saiu andando do local, sem ferimentos graves.

O cavalo do jovem Rossa Ryan seguiu na corrida, enquanto outros cinco cavalos estavam com cinco jóquei montados - incluindo o belga Soumillon.



Apesar da punição imediata, a decisão causou desconforto entre os fãs das corridas. O jóquei não poderá disputar competições por dois meses, mas ela só entra em vigor após o torneio Arco do Triunfo, que rende ao vencedor um prêmio de 5 milhões de euros.