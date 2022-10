Após tropeço, Liverpool fica na nona colocação do Campeonato Inglês, com 21 pontos - Foto: AFP

Publicado 01/10/2022 15:16

O Liverpool tropeçou pela quinta vez em sete jogos neste início de Campeonato Inglês na manhã deste sábado. O time de Jurgen Klopp empatou por 3 a 3 com o Brighton & Hove Albion jogando em Anfield pela oitava rodada. O destaque da partida pelo Liverpool foi Roberto Firmino, que marcou os dois gols do empate do time da casa, mas foi Tossard, do Brighton, quem roubou a cena ao marcar três vezes.

Com mais este tropeço, o Liverpool fica na nona colocação com apenas sete pontos em 21 disputados, já o Brighton segue no G-4, em quarto, com 14 pontos neste início de Campeonato Inglês. O time visitante abriu 2 a 0, levou a virada, mas foi buscar o empate no fim do duelo.

O começo de jogo em Anfield foi surpreendente com o Brighton sendo arrasador em campo. O time visitante teve quatro grandes chances de marcar e converteu duas delas. Aos 4 minutos, Leandro Trossard aproveitou bem o espaço, driblou Arnold com facilidade para fazer 1 a 0. O Brighton teve chances de ampliar com Welbeck e com Trossard, mas Alisson foi salvador em ambas as chances.

Aos 17 minutos, o Brighton chegou com volume ao ataque, trocou passes com Welbeck e March e a bola sobrou para Trossard ampliar para 2 a 1. O Liverpool acordou após os 30 minutos e terminou o primeiro tempo melhor. Salah teve grande chance, mas não marcou. Depois o egípcio ajeitou a bola e Roberto Firmino chegou finalizando para diminuir para 2 a 1 aos 33 minutos.

Na volta do intervalo, Firmino mostrou toda sua frieza na área para empatar o jogo mais uma vez para o Liverpool. O atacante recebeu de Luis Diaz na área aos 9 minutos e driblou a zaga para finalizar no cantinho e marcar um golaço. Não demorou para o time da casa virar o jogo, aos 18 minutos. O goleiro Sánchez saiu mal para tentar cortar o cruzamento e socou a bola contra o corpo de Webster, fazendo ela voltar contra o próprio gol.

O Brighton não se entregou e conseguiu empatar novamente o jogo aos 38 minutos, mais uma vez com Trossard. O camisa 11 completou cruzamento na área e chutou de primeira para fazer seu terceiro gol no jogo. Alisson chegou a tocar na bola, mas não evitou o gol.