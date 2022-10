Del Valle-EQU venceu por 2 a 0 - AFP

Publicado 01/10/2022 19:10

O campeão quase voltou! O São Paulo foi a Córdoba enfrentar o Independiente del Valle na final da Copa Sul-Americana e foi derrotado por 2 a 0, no estádio Mário Kempes, e ficou com o vice. Lautaro Díaz e Favarelli marcaram os gols dos equatorianos, e frustraram o bi são-paulino.

Gol logo no início



O São Paulo entrou em campo com força máxima em busca da taça, mas fez um primeiro tempo abaixo do esperado e sofreu um gol com apenas 12 minutos de jogo.



Diego Costa tentou cortar, mas folgou. A bola ficou com Favarelli, que acionou Lautaro Díaz para bater cruzado e abrir o placar para o Independiente del Valle.

Pós-gol

O time de Rogério Ceni tentou correr atrás do prejuízo em Córdoba. Mas Alison e Calleri erravam quase se tudo que tentavam. Poucos minutos depois de sofrer o gol, Luciano deu bom passe para p camisa 9 do Tricolor tentar o empate, mas o argentino bateu fraco e o goleiro adversário defendeu sem dificuldades.



O São Paulo não jogava bem, e viu o time equatoriano quase ampliar o marcador, com Sornoza, que parou no goleiro Felipe Alves. Daí até o final da primeira etapa, as equipes não tiveram sucesso em suas finalizações e construção de jogadas.



Segundo tempo



O Tricolor voltou para a etapa complementar sem alterações. Logo no primeiro lance, Calleri tirou tinta da trave em chute forte. Na sequência, o argentino tentou mais uma vez em cobrança de falta na segunda trave que ninguém completou.



O São Paulo nitidamente voltou melhor, e tentava chegar à meta adversária através de troca de passes no meio-campo. Mas foi o Del Valle quem foi às redes mais uma vez.



Aos 21 minutos, após lançamento nas costas da zaga, Faravelli infiltrou sozinho, e marcou o segundo.



Depois do segundo gol, o Tricolor sentiu o nervosismo e pouco foi eficiente. Aos 36 minutos, Éder acertou ótimo cabeceio e obrigou o goleiro a fazer boa defesa, mas estava em posição irregular. No final, Galoppo acertou bom chute, e passou perto da trave.

Nos minutos finais, Diego Costa e Calleri ainda foram expulsos e não dava mais para o São Paulo. O del Valle ficou com a taça da Sul-Americana.



SÃO PAULO 0 X 2 INDEPENDIENTE DEL VALLE

COPA SUL-AMERICANA - FINAL



Local: Estádio Mário Kempes, Córdoba (ARG)

Data e hora: 1° de outubro de 2022, às 17h (horário de Brasília)

Árbitro: Wilmar Rodán (COL)

Assistentes: Alexander Guzman (COL) e Wilmar Navarro (COL)

Árbitro de vídeo: Julio Bascuñan (CHI)

Público/renda:

Cartões amarelos: Reinaldo (São Paulo); Schunk (Independiente del Valle)

Cartões vermelhos:

Gols: 0-1 (Lautaro Díaz, 12'1T); 0-2 Faravelli (21'2T)



SÃO PAULO

Felipe Alves; Igor Vinicius, Diego, Léo e Reinaldo; Pablo Maia; Rodrigo Nestor, Alison, Patrick e Luciano; Calleri. Técnico: Rogério Ceni.



INDEPENDIENTE DEL VALLE

Moisés; Ramírez; Schunke, Segovia, Carabajal, Matías Fernández e Marco Angulo (Gaivota, 33'/2T); Favarelli, Pellerano e Sornoza (Ayovi, 33'/2T); Chávez e Lautaro Díaz. Técnico: Martín Anselmi.