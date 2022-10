Arena Eurobike é a casa do Botafogo de Ribeirão Preto - Divulgação/Botafogo F.C

A mulher que denunciou três jogadores do Botafogo-SP por estupro relatou que está sendo ameaçada. O caso teria acontecido na madrugada de segunda-feira (26), em um hotel no bairro de Santo Cristo, na zona portuária do Rio de Janeiro. Alcimara Ventura, de 27 anos, desabafou sobre situações que tem passado desde a denúncia em entrevista ao "Universa Uol".

"Ficam me xingando, falando que o Rio é pequeno, que vão me pegar. Printei tudo e estou indo à delegacia. Agora estou com medo de sair de casa, porque tenho duas filhas pequenas", contou a mulher, que questiona se tomou a decisão correta:

"Estou meio arrependida. Devia ter voltado para casa e chorado, sozinha. Agora tenho que me manter normal pelas minhas filhas", confessou.



De acordo com o boletim de ocorrência, a vítima conheceu Lucas Delgado, João Diogo e Eduardo Hatamoto em uma boate da região, e posteriormente, aceitado o convite para ir ao hotel junto a um deles. Ela teve relações sexuais consensuais com Delgado. No entanto, em seguida, os outros dois atletas tentaram se relacionar com a ela contra sua vontade e, ao receberem a recusa, a xingaram e a agrediram.

Lucas Delgado, que estava no Botafogo-SP por empréstimo, foi devolvido ao clube de origem. Os outros dois atletas foram afastados.