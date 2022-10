Lewis Hamilton - Foto: Divulgação/AFP

Publicado 01/10/2022 16:44

Lewis Hamilton não será punido por ter voltado a usar um piercing no nariz durante o GP de Cingapura. A informação foi confirmada pela FIA (Federação Internacional de Automobilismo), em nota divulgada neste sábado.

A polêmica entre as partes, vale lembrar, começou em abril deste ano, no início da temporada. Na época, a FIA comunicou que os pilotos deveriam respeitar a regra que proíbe o uso de acessórios - como brincos e piercings - durante treinos e corridas.

Assim, foi dado um prazo para que Hamilton se adequasse à norma. O piloto, por sua vez, reclamou no começo, mas removeu a joia e disputou os últimos GPs sem o piercing.

Entretanto, ele foi visto com o acessório em Singapura, o que culminou em uma visita dos comissários da FIA. Na conversa, o piloto inglês explicou que recebeu o conselho de médicos para manter o piercing no nariz ao invés de retirá-lo e colocá-lo constantemente. O vice-delegado médico da FIA, Dr. Ian Roberts, então, analisou o relatório médico e concordou com a opinião.

MERCEDES MULTADA

Por outro lado, a FIA multou a Mercedes em 25 mil euros (mais de R$ 132 na cotação atual). Isso porque a equipe havia apresentado um formulário em que declarava “que o motorista cumpriu a exigência de não usar joias na forma de piercing”.

A nota, claro, estava incorreta. Assim, o gerente da Mercedes até argumentou que não sabia que Hamilton havia voltado a usar a joia, mas a punição para a equipe foi mantida.

“A equipe assumiu, sem perguntar a Hamilton, que ele havia seguido ou seguiria o mesmo procedimento para este evento. Os comissários aceitam que o erro na declaração neste caso não foi intencional ou deliberado, mas não teria ocorrido se a equipe tivesse feito uma consulta a Hamilton antes de completar e enviar a declaração. Dadas essas circunstâncias, multamos a equipe em € 25.000”, diz um trecho da nota.