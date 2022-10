Ex-zagueiro Fabrício Manini se aposentou em 2015 pelo Botafogo-PB - Divulgação/Botafogo-PB

Publicado 03/10/2022 11:44

Fabrício Manini, ex-zagueiro de 42 anos, fez um discurso de ódio em uma postagem nos Stories do Instagram contra quem passa fome. Eleitor de Bolsonaro, ele escreveu uma mensagem para que não se ajude as pessoas nesta situação, pedindo que passem o "carro por cima da cabeça" e ainda os chamou de "verme".



“Depois do resultado do primeiro turno das eleições, espero que todos eleitores do Bolsonaro, assim como eu, quando encontrar alguém passando fome ou pedindo algum alimento, não ajude. Passe com o carro por cima da cabeça, pro País não ter mais despesas com esses vermes”, escreveu.



Mensagem de ódio foi postada por Fabrício Manini após a divulgação do resultado da eleição para presidente Reprodução de Instagram

Fabrício teve como principais clubes na carreira Ceará e Fortaleza, e se aposentou em 2015 pelo Botafogo-PB. Ele postou a mensagem de ódio após o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) divulgar o resultado da eleição, com a confirmação de segundo turno entre Luís Inácio Lula da Silva (PT) e o presidente Jair Bolsonaro (PL).