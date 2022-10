Troféu da Série A - Divulgação / CBF

Troféu da Série ADivulgação / CBF

Publicado 03/10/2022 12:05

Rio - Em situação bem delicada no Brasileiro, o Juventude anunciou nesta segunda-feira que o treinador Umberto Louzer não comanda mais a equipe. No total, o técnico dirigiu o clube gaúcho em 16 jogos, tendo apenas uma vitória, seis empates e nove derrotas.

A última partida do comandante à frente do clube gaúcho foi no último sábado. O Juventude foi derrotado por 2 a 0 pelo Athletico-PR, na Arena da Baixada. Além de Louzer, deixam o clube de Caxias do Sul, o auxiliar técnico Gabriel Remédio e o preparador físico Marcelo Rohling.

Nesta terça-feira, Lucas Zanella, auxiliar técnico, vai comandar o Juventude na partida contra o Corinthians, no Alfredo Jaconi. A situação do clube gaúcho é muito delicada. Em último lugar na tabela, a equipe de Caxias do Sul tem apenas 19 pontos. São 29 jogos, com apenas três vitórias, dez empates e 16 derrotas. De acordo com o portal "Infobola", do matemático Tristão Garcia, o risco de rebaixamento é de 99%.