Dunga, ex-técnico da Seleção BrasileiraLucas Figueiredo / MoWa Press / Divulgação

Publicado 03/10/2022 12:38

Rio - Goleiro do Brasil na Copa do Mundo de 2010, levado por Dunga, Gomes saiu em defesa do ex-técnico da Seleção. Em entrevista ao "UOL", ele rasgou elogios ao treinador e acredita que ele foi injustiçado, tanto após a eliminação para a Holanda, em 2010, quanto na demissão, em 2016.

"Sou suspeito para falar sobre o Dunga, porque é um ser humano sensacional. Acho que ele não soube lidar com a imprensa somente isso. O erro do Dunga é não saber lidar com a imprensa [o treinador chegou a xingar publicamente o apresentador Alex Escobar, da Rede Globo durante a Copa do Mundo de 2010] e isso transparece que ele não é a cara da seleção brasileira. Talvez o Dunga, em equipes, não tenha ido tão bem, mas na seleção todo mundo gostava dele, todos os jogadores abraçaram a causa, ele era muito fiel aos jogadores que estavam com ele desde o início", disse Gomes ao "UOL".

"Se o Dunga tivesse continuado em 2014, não teríamos levado 7 a 1. Se [a CBF] tivesse dado continuidade, a gente não teria uma decadência tão grande como nós tivemos nos últimos anos", completou.

O ex-goleiro também admitiu que a expulsão de Felipe Melo contra a Holanda acabou sendo decisiva na eliminação.

"Tínhamos tudo para levar aquela Copa, a gente tinha tudo desenhado entre os jogadores. Foi a última grande seleção do Brasil que tinha o respeito muito grande diante dos adversários. Talvez essa de hoje, do Tite, chegue próxima àquela. Nós perdemos para nós mesmos aquele jogo com a Holanda. Infelizmente, a expulsão do Felipe Melo, a gente nunca apontou o dedo para ele, foi algo que mudou a situação do jogo, foi significativa. Iriamos ganhar [a Copa]? Não sei, até porque tinha a Espanha [que se sagrou campeã]. O pior sentimento dentro do esporte é você sair de campo e imaginar que você poderia ter feito mais e melhor, esse é o pior sentimento", afirmou.