Haaland em ação pelo CityFoto: Divulgação/Manchester City

Publicado 03/10/2022 13:13

Artilheiro Premier League após marcar 14 gols em 8 jogos, aos quais se somam outros três em dois jogos da Champions League, Erling Haaland é a atração do momento no mundo do futebol e está sendo comparado a Lionel Messi.



No último final de semana, ele marcou seu terceiro hat-trick seguido em casa e, após o jogo, revelou a receita secreta para o seu sucesso como goleador. "Meu pai fez lasanha para mim antes dos últimos três jogos em casa. Ele deve estar colocando algo especial", revelou à emissora norueguesa Viasat.

Nascido em Leeds, na Inglaterra, o artilheiro revelou que os jantares italianos caseiros preparados por seu pai Alfie, ex-meia do Nottingham Forest, Leeds e Manchester City, sempre alimentaram suas ambições.

Com seus gols, Haaland se tornou o primeiro jogador na história da Premier League a marcar um hat-trick em três jogos consecutivos em casa, após fazer o mesmo contra Crystal Palace e Nottingham Forest.

O desempenho tem assustado até os companheiros de equipe, entre eles. Phil Foden, que alertou os defensores de todo o país que seu companheiro de equipe está apenas começando.

“Haaland é um grande talento e estou gostando de jogar com ele. Ele é um jogador tão novo e todos nós ainda estamos nos acostumando. É assustador pensar no que ele já fez na equipe e ainda nem terminou. Ainda é uma nova parceria", apontou.