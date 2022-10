Steven Gerrard é o técnico do Aston Villa - Oli Scarff/AFP

Publicado 20/10/2022 21:46

A trajetória de Steven Gerrard no comando do Aston Villa não completou nem um ano. Sofrendo com a má fase do time inglês, o ex-jogador acabou sendo demitido do cargo de treinador da equipe nesta quinta-feira (20) após a derrota por 3 a 0 para o Fulham, que deixou o clube na 17° posição do Campeonato Inglês.

O clube inglês, dos ex-vascaínos Douglas Luiz e Philippe Coutinho, emitiu um breve comunicado em seu site oficial para oficializar a saída de Gerrard do comando da equipe.

"O Aston Villa Football Club confirma que o técnico Steven Gerrard deixou o clube com efeito imediato. Gostaríamos de agradecer a Steven por seu trabalho duro e empenho e desejar-lhe boa sorte no futuro", afirmou.

Contratado em novembro para salvar o Aston Villa da luta contra o rebaixamento, Gerrard assumiu o clube em 16° e concluiu sua missão. No entanto, as más exibições da equipe na atual temporada, que somou apenas nove pontos em 11 jogos, não justificaram à diretoria a sua permanência por mais tempo.