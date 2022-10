Pelé completa 82 anos neste domingo - Reprodução

Publicado 23/10/2022 13:27

Rio - Aniversante do dia, Pelé mandou um recado para todos os seus fãs, e agradeceu pelas mensagens de carinho que tem recebido por ter completado 82 anos, destacando ser grato por tudo que recebeu dos fãs do Brasil e do mundo.

"Meus amigos do Brasil e de todo o mundo. Fico muito feliz por estar aqui hoje com vocês, e que Deus me deu essa saúde para eu poder agradecer a vocês tudo que eu tenho recebido. O mundo inteiro fala em Pelé, o mundo inteiro sabe que eu estou agradecendo pela idade e por tudo que tenho recebido nesse mundo. 82 anos é um presente de Deus. Espero que a gente continue muito tempo juntos, e se Deus quiser, mais uns 82 está bom. Felicidades, mais uma vez quero que fique bem claro: Agradeço de coração tudo que tenho recebido nesse mundo, dos meus fãs e das pessoas que me adoram. Muito obrigado!