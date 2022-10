Cabine do monitor do VAR quebrado após soco de Geuvânio - Foto: Reprodução/Twitter @geglobo

Cabine do monitor do VAR quebrado após soco de GeuvânioFoto: Reprodução/Twitter @geglobo

Publicado 23/10/2022 18:44

O atacante Geuvânio deu um soco e quebrou o monitor do VAR após ser expulso no jogo do Náutico contra o Grêmio, que aconteceu neste domingo, nos Aflitos. Abaixo, confira o lance:

Mientras tanto, en la Serie B, @Gremio golea 3 a 0 al ya descendido @nauticope y consigue el ascenso a la máxima categoría del fútbol brasileño.



En el equipo pernambucano se fue expulsado Geuvânio, que le metió una trompada a la cabina del VAR.#NAUxGRE pic.twitter.com/wZMew5OTRm — Brasileirão Play (@BrasileiraoPlay) October 23, 2022

Durante a partida, Geuvânio cometeu uma falta dura em Kannemann, do Grêmio, e levou o amarelo. No entanto, após revisão no VAR, o árbitro trocou a cor do cartão e expulsou o jogador.

Em campo, o Tricolor Gaúcho venceu o Náutico por 3 a 0 e conquistou matematicamente o acesso. O Timbu, por sua vez, é o lanterna da competição e já está rebaixado para a Série C.