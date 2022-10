Sidão foi eleito ironicamente como craque do jogo após falhar em derrota do Vasco - Reprodução

Publicado 23/10/2022 17:02

Rio - O goleiro Sidão, ex-Vasco, fez um desabafo sobre o constrangimento que passou ao receber o prêmio de "Craque do Jogo", da TV Globo, em 2019, após ter uma péssima atuação em uma derrota do Cruzmaltino para o Santos e ser eleito de forma irônica pelos torcedores. Em entrevista ao "UOL", ele contou que chorou após o ocorrido e afirmou que o episódio prejudicou sua carreira.

"Eu não sabia que tinha dado tanta repercussão quando eu cheguei no vestiário. Depois, quando eu fui para o ônibus e comecei a mexer no celular, eu comecei a ver que tinha dado uma repercussão grande. Eu fui desabar assim quando eu vi alguns depoimentos da família, como meu pai. Aí eu fiquei chateado mesmo e cheguei a chorar. Por ver que não afetava só a mim. Eu aguento, tem torcida no estádio, várias coisas que vêm sobre nós atletas. Mas quando afeta seus familiares, as pessoas que te amam, prejudica bastante", disse Sidão.

"O momento que mais senti foi quando eu vi a mensagem do meu pai. Ele questionando por que tinham feito isso comigo. Meu pai, as pessoas que convivem comigo conhecem o ser humano Sidão. É um cara do bem, que não pensa em fazer mal para o próximo. Mas faz parte da vida. Foi essa questão que mais me deixou chateado", completou.

Sidão deixou o Vasco em 2020 para defender o Figueirense. No entanto, ficou sem clube em 2021.

"Foi algo muito ruim para mim, em todos os aspectos. Não só profissional, como pessoal, psicológico. O que eu vivo hoje profissionalmente se deve muito a esse ocorrido. Me prejudicou muito em sequência de carreira. Acho que fiquei rotulado de uma maneira bem negativa, e por onde eu passei eu tenho bons números, boas apresentações. Mas ninguém lembra disso quando sou contratado, só lembram desse episódio, desse rótulo", finalizou.

Após a repercussão negativa do episódio, a Globo mudou as regras da premiação. Desde então, o voto da Internet passou a ser somado com os dos comentaristas presentes na transmissão, para então decidir o vencedor. Na última semana, a emissora foi condenada a pagar R$ 30 mil ao goleiro por danos morais.