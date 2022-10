Federico Valverde será desfalque pro duelo com o RB Leipzig, pela Liga dos Campeões - JAVIER SORIANO / AFP

Federico Valverde será desfalque pro duelo com o RB Leipzig, pela Liga dos CampeõesJAVIER SORIANO / AFP

Publicado 23/10/2022 15:49

Rio - Federico Valverde irá desfalcar o Real Madrid diante do RB Leipzig em duelo válido pela Liga dos Campeões da Europa, nesta terça-feira. O jogador sofreu uma entrada dura de Papu Gómez no confronto contra o Sevilla, no último sábado, e está fora do duelo pela competição continental.



De acordo com a imprensa espanhola, o atleta passou por exames na manhã deste domingo que descartaram qualquer lesão. Ainda assim, Carlo Ancelotti decidiu poupar o uruguaio, que deve estar disponível para a partida contra o Girona, no próximo domingo.

Além de Valverde, o clube merengue não irá contar com o centroavante Karim Benzema. O francês tem uma fatiga muscular no quadríceps da perna esquerda. O atacante não participou do jogo contra o Sevilla.

Com isso, o Real Madrid irá contar com Vini Jr e Rodrygo no comando de ataque. Carlo Ancelotti tem a opção de colocar Asensio ou Hazard para formar um trio ofensivo com os brasileiros ou preencher o meio de campo com a entrada de Camavinga.