Flamengo comemora tricampeonato brasileiro de remo - Divulgação

Flamengo comemora tricampeonato brasileiro de remoDivulgação

Publicado 23/10/2022 17:06

O Flamengo dominou o Campeonato Brasileiro Interclubes de Remo, que terminou neste domingo na Lagoa Rodrigo de Freitas, no Rio de Janeiro, com vitória em 16 das 45 provas disputadas ontem e hoje, somando pontos. O segundo lugar ficou com o Botafogo, com oito pontos, e Martinelli em terceiro, com um ponto. Pelo Pararemo, Flamengo ficou em primeiro lugar, com três pontos, seguido pelo Pinheiros (SP) e pelo Vasco da Gama (RS), com um ponto cada um.

O Campeonato Brasileiro Interclubes de Remo e Pararemo e a Copa do Brasil de Canoagem e Paracanoagem, reuniram mais de 400 atletas de várias cidades do Brasil e de países como Argentina, Uruguai, Paraguai, Peru, Equador, México e Canadá, durante seis dias, no Estádio de Remo da Lagoa. Foi a primeira vez que as duas modalidades fizeram um evento juntas e o resultado foi muito positivo para todos e foi considerado o maior evento sobre águas do ano no Brasil.

Na opinião da presidente da Confederação Brasileira de Remo (CBR), Magali Moreira, o sucesso do evento não podia ter sido maior e ela prometeu trabalhar junto com o presidente da Confederação Brasileira de Canoagem, Rafael Girotto, para transformar o evento em anual.

“É primeira vez que temos um evento unindo o remo e a canoagem desde a existência das duas modalidades e foi um aprendizado para todos. Eu adorei tudo que eu vi acontecer aqui, principalmente, a troca de informações entre os atletas e o clima de confraternização, O sucesso foi tão grande que já estamos conversando para que o evento entre para o calendário anual do remo e da canoagem e soube que as federações internacionais já estão pensando em fazer eventos pelo mundo unindo as duas modalidades. Isso é maravilhoso”, avalia Magali Moreira.

Para o presidente da Confederação Brasileira de Canoagem, Rafael Girotto, remo e canoagem saíram na vanguarda ao se unirem para um evento tão vitorioso.

“Eu agradeço a hospitalidade do Remo Brasil e da presidente Magali, que não mediu esforços para que o evento acontecesse. A gente estava com uma expectativa muito boa para a união dos esportes e agora tudo isso se tornou uma realidade, com a realização desse evento fantástico. Eram esportes que andavam separados, mas tem os mesmos objetivos e agora podemos pensar em remadas mais fortes. Foi uma semente plantada, estamos saindo na vanguarda e espero que sirvamos de exemplos para outras modalidades, pois o acredito que essas ações só tendem a fortalecer o esporte Olímpico e Paralímpico”, declara Girotto.

O remador do Botafogo Uncas Tales, bicampeão mundial na categoria Single Skiff Sub 23, estava comemorando a volta ao campeonato brasileiro depois e um ano parado por conta de uma cirurgia no joelho e a vitória nas duas provas que participou, Four Skiff Masculino Senior e Four Skiff Masculino Peso Leve.

“É muito bom voltar a participar do brasileiro de remo e voltar a competir. Depois de ficar um ano parado, voltei a treinar em janeiro deste ano. Como essa é a última competição do ano, vou focar no treinamento para os Jogos Panamericanos do ano que vem, onde pretendo ganhar uma medalha de ouro, porque não ganho uma competição internacional há muito tempo”, afirma Uncas Tales.

A paratleta Diana Oliveira, do Flamengo, bicampeão mundial de pararemo, estava radiante com a vitória que conquistou na categoria Quatro Com Misto PR3, e comentou:

“Estou bem feliz com mais essa vitória e espero que nos próximos anos existam mais iniciativas como essa de juntar remo, pararemo, canoagem e paracanoagem, porque foi interessante demais, além da igualdade de gêneros nas provas do campeonato”.

O CBI de Remo e Pararemo e a Copa Brasil de Canoagem e Paracanoagem têm apoio da Secretaria Especial do Esporte do Ministério da Cidadania, do Comitê Olímpico Brasileiro (COB), do Comitê Paralímpico Brasileiro (CPB) e do Comitê Brasileiro de Clubes (CBC).