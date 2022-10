Fluminense x Botafogo pelo Campeonato Brasileiro no Estadio Maracana. 23 de Outubro de 2022, Rio de Janeiro, RJ, Brasil. - Vitor_Silva/Botafogo

Publicado 23/10/2022 17:56 | Atualizado 23/10/2022 18:01

Tudo igual no Clássico Vovô. Neste domingo, Fluminense e Botafogo empataram em 2 a 2 no Maracanã, pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Alvinegro saiu na frente com Eduardo e Jeffinho. Entretanto, o Tricolor reagiu já na reta final do segundo tempo e deixou tudo igual no placar com Paulo Henrique Ganso e Matheus Martins.

Com o resultado, o Fluminense chegou aos 55 pontos e se manteve na quinta colocação. Já o Botafogo continua no 11ª lugar, mas agora com 44 pontos conquistados.

Agora, os dois times viram a chave para a 34ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Fluminense volta a campo na próxima quarta-feira, às 21h45, para enfrentar o Corinthians na Neo Química Arena. Já o Botafogo recebe o Red Bull Bragantino no mesmo dia, mas às 19h30, no Nilton Santos.

O JOGO

O Fluminense começou melhor e passou perto de abrir o placar logo no primeiro minuto da partida. Com o característico toque de bola, o time chegou ao campo de ataque pelo lado esquerdo com Calegari. O lateral, então, acionou Jhon Arias, que estava livre na entrada da área. O camisa 21 dominou, avançou um pouco e bateu forte, mas a bola subiu muito e foi para fora.

O Tricolor continuou em cima, mas o Botafogo conseguiu equilibrar mais o clássico. Ainda assim, as melhores chances pertenceram ao Flu. Nesse sentido, aos 24 minutos, Martinelli conseguiu bloquear a saída de bola do Glorioso, e a posse sobrou para Germán Cano. O centroavante ajeitou o corpo e finalizou de primeira na trave.

Já perto dos minutos finais, a máxima "quem não faz, leva" se fez presente no Maracanã, e o Botafogo inaugurou o placar. Após bom toque de bola na intermediária, a bola caiu para Júnior Santos, que chutou rasteiro na direção da área. Eduardo estava ligado no lance e finalizou de primeira no contrapé de Fábio para balançar as redes do Fluminense.

No retorno para o segundo tempo, Fernando Diniz tirou o zagueiro Manoel e colocou meia de construção Nathan para colocar o time para frente. Contudo, o Glorioso colocou água no chopp rapidamente. Aos seis minutos, o Botafogo puxou contra-ataque com Júnior Santos, que logo acionou Jeffinho. O camisa 47 venceu de Martinelli na corrida, invadiu a área e bateu firme para vencer o goleiro Fábio.

O time de Luís Castro aproveitou o bom momento e quase fez o terceiro na sequência. Mais tarde, Tiquinho Soares ainda balançou as redes, mas estava em posição irregular. Mesmo com o cenário negativo, o Fluminense não se deu por vencido e correu atrás do prejuízo. Matheus Martins entrou em campo aos 27 e, no minuto seguinte, fez boa jogada individual, invadiu a área e sofreu pênalti de Patrick de Paula. Na cobrança, Ganso deslocou Gatito e marcou.

A cria da base brilhou mais uma vez e garantiu o empate. Aos 36 minutos, o Flu bombardeou o Botafogo e, no rebote, Matheus Martins encheu o pé para deixar tudo igual no placar e dar números finais ao jogo.

FICHA TÉCNICA

Fluminense x Botafogo



Data e Hora: 23/10/2022, às 16h

Local: Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ)

Árbitro: Ramon Abatti Abel (SC)



Cartões amarelos: Martinelli, Paulo Henrique Ganso e Matheus Martins (FLU) / Tiquinho Soares e Marçal (BOT)

Cartões vermelhos: -

Gols: Eduardo (0-1)(41'/1ºT) / Jeffinho (0-2)(06'/2ºT) / Paulo Henrique Ganso (2-2)(30'/2ºT) / Matheus Martins (36'/2ºT)

FLUMINENSE (Técnico: Fernando Diniz)

Fábio, Samuel Xavier, Nino, Manoel (Nathan, Intervalo) e Calegari (Cristiano, 19'/2ºT); André, Martinelli, Yago Felipe (Matheus Martins, 27'/2ºT) e Paulo Henrique Ganso; Jhon Arias e Germán Cano (Alan 40'/2ºT).

BOTAFOGO (Técnico: Luís Castro)

Gatito; Daniel Borges, Adryelson, Victor Cuesta e Marçal; Patrick de Paula, Gabriel Pires e Eduardo (Del Piage, 15'/2ºT); Júnior Santos, Jeffinho (Victor Sá, 34'/2ºT) e Tiquinho Soares.