Ronald AraújoFoto: Divulgação/@Uruguay

Publicado 26/10/2022 18:08

O Uruguai mantém as esperanças de contar com Ronald Araújo para a Copa do Mundo. O jogador, vale lembrar, ainda se recupera de um procedimento cirúrgico na coxa direita. No entanto, o Diretor de Seleções da Associação Uruguaia de Futebol, Jorge Giordano, revelou que tem a expectativa de que o zagueiro se recupere antes do prazo inicial e esteja disponível para a competição.

"Temos a expectativa de que Ronald Araújo esteja na Copa. Se tem alguém que pode cortar os prazos de recuperação, é o Araújo", disse o dirigente, em entrevista ao canal "Direct TV".

Nesta quarta-feira, Araújo se manifestou nas redes sociais e, sem falar sobre a Copa do Mundo, postou uma mensagem positiva.

"Confie nos planos de Deus, ele é fiel e cumprirá cada uma de suas promessas em sua vida, não se desespere, não perca a fé nem a esperança, o Senhor preparou um caminho para você, que o levará em direção ao que você sempre sonhou", escreveu.

Confía en los planes de Dios, él es fiel y cumplirá cada una de sus promesas en tu vida, no te desesperes, no pierdas la fe ni la esperanza, el Señor tiene preparado un camino para ti, que te llevará hacia lo que siempre has soñado... pic.twitter.com/rXF9BU34q7 — Ronald Araujo (@RonaldAraujo_4) October 26, 2022

RELEBRE O CASO

No fim de setembro, o Barcelona confirmou que Araújo precisou ser operado por causa de um problema no tendão adutor longo da coxa direita. O clube catalão não divulgou, mas a imprensa espanhola noticiou que o prazo de recuperação era de três meses, o que lhe tiraria da Copa do Mundo.

O problema físico, vale lembrar, aconteceu durante o amistoso entre Uruguai e Irã. Na ocasião, Araújo precisou ser substituído aos quatro minutos da etapa inicial.

O Uruguai estreia na Copa do Mundo no dia 24 de novembro, às 10h (de Brasília), contra a Coreia do Sul no Education City Stadium. A seleção uruguaia está no Grupo H, também ao lado de Gana e Portugal.