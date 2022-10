Felipão pensa em aposentadoria após ciclo no Athletico - Divulgação/Conmebol

Publicado 26/10/2022 17:49

Bicampeão da Libertadores, Felipão busca o tricampeonato no próximo sábado (29), contra o Flamengo, em Guayaquil, no Equador. O treinador, que pode fazer história ao levar o Athletico-PR a uma conquista inédita, vê a decisão como a oportunidade de um grande encerramento de sua vitoriosa carreira.

"Cada final tem um valor simbólico. Agora, no Athletico, é o final da minha carreira. Recebi o Athletico numa situação difícil e chegar na final foi maravilhoso. É o final (de carreira) que sempre sonhei. A maioria dos concorrentes não apostavam na gente e nós chegamos com o sonho de vencer", afirmou.

Vice-campeão em 2005 diante do São Paulo, o Athletico-PR chega a sua segunda final de Libertadores e, mais uma vez, contra um brasileiro. Já Felipão é o brasileiro com mais finais na história da competição. Ele foi campeão com Grêmio em 1995 e Palmeiras em 1999, e vice com o Verdão em 2000.

O Athletico-PR busca o inédito título em sua história no próximo sábado (29), às 17h (de Brasília), contra o Flamengo, no Estádio Monumental, em Guayaquil, no Equador. Ambas equipes desembarcaram na cidade equatoriana nesta quarta-feira (26).