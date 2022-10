Copa do Mundo no Catar será de 20 de novembro a 18 de dezembro - Fabrice Coffrini/AFP

Publicado 26/10/2022 17:45



Um dos principais temores dos torcedores que irão ao Catar para assistir a Copa do Mundo são as polêmicas leis sobre costumes ocidentais e direitos humanos, como a liberdade da população LGBTQIA+. Nesta quarta-feira (26), o Ministro das Relações Exteriores do Reino Unido deu uma declaração que acendeu ainda mais o debate.

Em entrevista à "Rádio LBC", James Cleverly polemizou ao afirmar que os torcedores devem respeitar as regras locais, inclusive sobre a comunidade LGBT.

"Uma das coisas que quero dizer aos fãs de futebol é que, por favor, sejam respeitosos com o país anfitrião. Creio que, com um pouco de flexibilidade e compromisso das partes, é possível ter uma Copa apaixonante. Espero que as pessoas possam ser elas mesmas e aproveitar o futebol", afirmou.

Conhecido por ser um país de costumes conservadores, o Catar proíbe a homossexualidade em lei, sendo passível de prisão e punições judiciais.