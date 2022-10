Anderson Silva - Reprodução / Instagram

Publicado 27/10/2022 11:47

Rio - Não é de hoje que os youtubers vêm agitando o cenário do boxe e invadindo o mundo das lutas. Desde 2017, alguns deles têm levado multidões aos ginásios para acompanharem os seus desafios contra lutadores profissionais e ex-campeões. É o que vai acontecer neste sábado, dia 29, quando subirem ao ringue o brasileiro Anderson Silva, ex-campeão dos médios do UFC, uma das lendas do MMA e que, desde a aposentadoria em outubro de 2020, tem participado de desafios de boxe; e o youtuber americano Jake Paul, dono do invicto cartel de cinco lutas, quatro delas vencidas por nocaute. Os dois estarão frente a frente na cidade de Phoenix, nos Estados Unidos, com transmissão do Combate.

Desde que deixou o MMA, Anderson Silva, aos 47 anos de idade, está invicto na nobre arte, vencendo as duas lutas que fez, contra o ex-campeão mundial dos pesos-médios pelo Conselho Mundial de Boxe, Julio César Chávez Jr., e também nocauteou Tito Ortiz, ex-lutador do UFC. Já Jake Paul, encarou nomes como os também ex-campeões Tyron Woodley, do UFC; e Ben Askren, também ex-UFC.



UFC Kattar x Allen



Sábado de boxe, mas também de UFC, com dois brasileiros em ação, no Combate. O paraense Carlos Mota estreia na organização contra o americano Cody Durden, pela categoria peso-mosca; e o paulista Marcos “Pezão” encara o bielorusso Andrei Arlovski na divisão dos pesados. Na luta principal do evento, que acontece em Las Vegas, nos Estados Unidos, os pesos-pena Calvin Kattar e Arnold Allen. O Combate 2 mostra tudo, a partir das 17h, com a narração de Luiz Prota e André Azevedo; e os comentários de Luciano Andrade e Marcelo Alonso. O sportv3 exibe as duas primeiras lutas do card.