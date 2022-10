Após vice da Copa do Brasil para o Flamengo, Vítor Pereira foi derrotado pelo Fluminense na Série A - Rodrigo Coca/Agência Corinthians

Publicado 27/10/2022 12:21

A vitória do Fluminense por 2 a 0 sobre o Corinthians, em São Paulo, gerou preocupação na busca do clube paulista pela vaga direta na Libertadores de 2023. Caso vencesse nesta quarta-feira, o Timão, com um jogo a menos, poderia se assegurar no G-4, alcançaria os 60 pontos e ficaria a cinco de distância do quinto colocado, o Tricolor carioca. Apreensivo com a perda de foco, o presidente alvinegro, Duilio Monteiro revelou seus planos sobre o técnico Vítor Pereira.

"Estamos nos preocupando com o futuro, mas temos de pensar no presente. Quando terminar o objetivo, vamos pensar no ano que vem. Dizem que tem clubes atrás do Vítor, o que tem é a questão familiar dele para resolver, uma decisão da vida. Contrato de um ano ele sempre fez na carreira. Vamos seguir nosso tempo", disse e pediu calma aos torcedores:

"Peço que o torcedor entenda. Estamos pensando em classificar. De dentro do Corinthians, esse assunto só vai existir após o campeonato. Falei que era após a Copa do Brasil, mas perdemos o título. Quando classificar, vamos resolver", pontuou.

Em coletiva, Vítor Pereira também reforçou o pedido de paciência por uma decisão. "Se o Corinthians não quisesse esperar, estava arrumada a questão. Eu se não quisesse também estava arrumada. Vamos aguardar um bocadinho. Mas é no timing nem do jornalistas nem dos torcedores, que querem o melhor para o clube, mas tem que ter calma e esperar", falou o treinador.