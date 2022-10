Troféu da Série A - Divulgação / CBF

Publicado 28/10/2022 16:05

Na reta final do Brasileirão, o Ceará anunciou o desligamento do técnico Lucho González. A derrota por 2 a 1 para o Internacional, de virada, pela 34ª rodada, no Beira-Rio, foi a última do ex-jogador como comandante do Vozão em 2022. O clube divulgou comunicado nesta sexta-feira (28).

Esta foi a primeira experiência do argentino, de 41 anos, como técnico de uma equipe. Na temporada passada ele havia trabalhado como auxiliar do Athletico-PR.

Lucho comandou o Ceará em 10 oportunidades e venceu apenas um jogo, tendo perdido cinco e empatado em outras quatro oportunidades. O aproveitamento ruim levou a equipe à zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro.

