Publicado 29/10/2022 17:30

Rio - O ex-jogador e ex-treinador Claudinho Anacleto morreu aos 62 anos na madrugada da última quinta-feira. A sua morte aconteceu devido a um agravamento de um quadro de insuficiência renal. Ele estava na cidade de Sorocaba, interior de São Paulo.

Sua carreira como jogador de futebol foi iniciada no Guarani, de Campinas. Depois, ele atuou pelo Juventus, de São Paulo. O bom rendimento no clube paulista o fez ser contratado pelo Internacional. Depois do Colorado, defendeu no Galatasaray. De volta ao Brasil, atuou no Noroeste e no São José-SP.

É com profundo pesar que o Esporte Clube São Bento decreta Luto Oficial pela morte de Claudinho Anacleto, que esteve presente em vários momentos da nossa história, como jogador e como técnico do Azulão Sorocabano.



Posteriormente, Claudinho iniciou sua carreira como treinador e dirigiu equipes de São Paulo. Ele passou pelo São Bento, pelo Atlético Sorocaba e também realizou um trabalho nas categorias de base da Ponte Preta.

