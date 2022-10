Diego Costa é jogador do Wolverhampton - Foto: Divulgação/Twitter @Wolves

Publicado 29/10/2022 16:23

Neste sábado, o atacante Diego Costa foi expulso durante o jogo do Wolverhampton contra o Brentford, pelo Campeonato Inglês, após acertar uma cabeçada no adversário. A agressão aconteceu fora da disputa da bola, aos 49 minutos do segundo tempo.

Na ocasião, os Wolves buscavam criar uma jogada pelo lado direito do campo. Diego Costa, por sua vez, estava na entrada da área e tentava se desvencilhar da marcação do zagueiro Ben Mee. No entanto, o brasileiro naturalizado espanhol se irritou e cabeceou o defensor.

Como a agressão ocorreu fora do lance, o árbitro de campo não viu. O VAR, então, lhe chamou para rever o lance no monitor. Na sequência, Diego Costa recebeu o cartão vermelho direto.

O centroavante, vale lembrar, chegou ao Wolverhampton em setembro deste ano. Até aqui, disputou seis jogos e ainda não marcou nenhum gol. O jogo deste fim e semana terminou empatado em 1 a 1.