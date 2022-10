Momento em que David Neres marca pelo Benfica no jogo contra o Chaves - FOTO: CARLOS COSTA / AFP

Publicado 29/10/2022 18:01

O Benfica segue invicto no Campeonato português. Neste sábado, os Encarnados não tomaram conhecimento do Chaves e bateram o adversário por 5 a 0, pela 11ª rodada da competição. O brasileiro David Neres abriu o placar no Estádio da Luz. Os demais gols foram marcados por Grimaldo, Gonçalo Ramos, Petar Musa e Rafa Silva.

O gol de David Neres, inclusive, aconteceu logo aos dois minutos do primeiro tempo. O brasileiro recebeu na entrada da área e bateu forte de perna esquerda, sem chances de defesa para o goleiro Paulo Vítor. Abaixo, confira o lance:

Vale lembrar que David Neres chegou ao Benfica em junho. Desde então, marcou seis gols e distribuiu seis assistências nas 16 partidas que disputou pelos Encarnados.

Com o resultado, o Benfica chegou aos 31 pontos conquistados e se manteve na liderança isolada do Campeonato Português. O próximo desafio do time lusitano acontece no domingo, às 17h30 (de Brasília), contra o Estoril.

Antes disso, contudo, os Encarnados tem compromisso na Liga dos Campeões. Já classificado para as oitavas, o Benfica enfrentará o Maccabi Haifa na quarta-feira, às 17h (de Brasília).