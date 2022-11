Premier League - Divulgação

Premier LeagueDivulgação

Publicado 06/11/2022 19:00 | Atualizado 06/11/2022 19:01

Rio - Os jogadores de futebol estão suscetíveis a várias lesões, desde as mais comuns nos pé, perna e joelho a outras menos comuns. Porém, o médico Aali Sheen, especializado em medicina esportiva, revelou que trabalhou com uma lesão muito incomum sofrida por um jogador que defende um clube da Inglaterra. Em entrevista ao jornal britânico "The Sun", o doutor contou que um atleta lesionou a virilha após fazer "sexo violento" com uma mulher.

"As lesões na virilha surgem de torções e giros, mas às vezes pode acontecer em circunstâncias incomuns. Um grande jogador da Premier League me foi enviado pelo médico do clube. Ele estava com muita dor na virilha e me disse que estava fazendo sexo violento e quente com sua parceira", contou.

O jogador em questão teve o nome preservado pelo profissional. Porém, a lesão acabou fazendo com que o atleta ficasse um mês sem atuar e acabou sendo resolvida apenas após um procedimento cirúrgico.

"Ele foi explícito sobre o que aconteceu e até me mostrou a posição em que sofreu a lesão, o que foi incomum, mas acontece. Eu o operei e ele estava totalmente em forma novamente depois de um mês", disse.