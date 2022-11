Destaque do Palmeiras, Gustavo Scarpa foi eleito o craque do Brasileirão de 2022 - CESAR GRECO / Palmeiras

Publicado 10/11/2022 17:23

A CBF divulgou a seleção do Brasileirão, já definida antes da última rodada, em votação. Campeão desta edição, o Palmeiras teve seis nomes escolhidos. O Flamengo colocou dois jogadores, João Gomes e Arrascaeta, assim como o Fluminense, com André e Germán Cano, artilheiro. O Goiás, com Pedro Raul, foi o outro clube com representante.

Com a defesa menos vazada do Brasileiro - apenas 23 gols sofridos -, o Palmeiras dominou o setor com Weverton, Marcos Rocha, Gustavo Gómez, Murilo e Piquerez. A dupla de volantes são jovens da base da dupla Fla-Flu: André e João Gomes.



Já os meias escolhidos foram Arrascaeta e Gustavo Scarpa, também eleito o craque do Brasileirão de 2022. O jogador do Palmeiras marcou sete gols e deu 12 assistências.



No ataque, os dois artilheiros do campeonato estão na seleção: Germán Cano, do Fluminense, com 24 gols, e Pedro Raúl, do Goiás, com 19.

O português Abel Ferreira foi eleito como o melhor técnico, e o Palmeiras ainda levou a revelação com Endrick, de 16 anos.



A seleção do Brasileirão foi:

Weverton, Marcos Rocha, Gustavo Gómez, Murilo e Piquerez; André, João Gomes, Arrascaeta e Gustavo Scarpa; Cano e Pedro Raúl.