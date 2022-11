Ronaldo Fenômeno é o dono do Cruzeiro e do Real Valladolid, da Espanha - Reprodução

Ronaldo Fenômeno é o dono do Cruzeiro e do Real Valladolid, da EspanhaReprodução

Publicado 10/11/2022 18:01

Após o sucesso na primeira temporada como dono do Cruzeiro, Ronaldo Fenômeno planeja ampliar os seus negócios esportivos. Em entrevista à Rádio Marca nesta quinta-feira (10), o diretor-presidente David Espinar, do Real Valladolid, da Espanha, revelou que o Fenômeno está cogitando adquirir um novo clube da América do Sul.

"Ele me sempre me disse que quer formar uma espécie de grupo, com mais possibilidades. Não descarto que, no futuro, não possa querer mais um clube. A intenção dele, num futuro não muito breve, é provar suas gestões em outros clubes e em outras administrações", afirmou o diretor-presidente, que citou que o Alianza Lima, do Peru, é alvo do Fenômeno.

Ronaldo Fenômeno é dono de 90% das ações da SAF do Cruzeiro, além de ser detentor de 80% das ações do Real Valladolid, da Espanha. O diretor-presidente David Espinar desconversou sobre as críticas que o ex-jogador tem recebido entre os espanhóis por dar mais atenção ao futebol brasileiro.

"O Ronaldo tem questões pessoais no Brasil em que ele precisa ter mais atenção neste momento, mas ele sempre está ligado e sendo informado sobre as situações que ocorrem no clube", concluiu.

O Cruzeiro foi campeão da Série B e subiu para a primeira divisão do Campeonato Brasileiro em 2023. Ronaldo comprou 90% das ações do clube por R$ 400 milhões, com investimento inicial de R$ 50 milhões e prometendo outros R$ 350 milhões em receitas incrementais.