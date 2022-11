Rafinha foi campeão da Libertadores com o Flamengo em 2019 - Alexandre Vidal/Flamengo

Publicado 10/11/2022 17:38

Rio - A Globo terá um reforço de peso nos comentários da Copa do Mundo de 2022. O lateral-direito Rafinha, do São Paulo, foi contratado como comentarista da TV Globo, segundo o colunista Allan Simon, do portal "UOL". Ele participará das transmissões na TV aberta ao lado do narrador Gustavo Villani e do ex-jogador Paulo Nunes.

Rafinha teve passagens vitoriosas pelo Bayern de Munique, da Alemanha, e pelo Flamengo. Além do lateral, a Globo contratou outros três ex-jogadores como comentaristas: Formiga, Zé Roberto e Diego Ribas, que foi companheiro de Rafinha, no Fla, em 2019. A emissora terá a transmissão exclusiva dos jogos na TV aberta e por assinatura.

A cobertura da Globo terá cerca de 500 funcionários. No Catar, serão 70 profissionais. Pela primeira vez na história, a emissora terá uma narradora e comentarista mulheres nas transmissões. Renata Silva narrará os jogos, enquanto Ana Thaís Matos foi escalada para os jogos da seleção brasileira ao lado de Galvão Bueno, Júnior e Roque Júnior.

A Copa do Mundo começa no dia 20 de novembro e terminará no dia 18 de dezembro. O Brasil estreia no dia 24 de novembro, contra a Sérvia, às 16h, em Lusail. A Globo transmitirá com exclusividade na TV aberta e por assinatura, além de transmissões pela internet através do Globoplay - onde terá a concorrência do streamer Casimiro Miguel na Twitch.