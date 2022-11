Hamilton admira mural em sua homenagem, feito pelo artista brasileiro Kobra - Divulgação / KV Conteúdo/Instituto Ayrton Senna

Publicado 10/11/2022 18:31

Em São Paulo para a disputa do GP Brasil de Fórmula 1, no domingo (13), Lewis Hamilton visitou a Escola Estadual Lasar Segall, na capital paulista, para conversar com estudantes. O heptacampeão mundial, da Mercedes, também assistiu à inauguração de um mural em sua homenagem, feito pelo artista brasileiro Eduardo Kobra.



Hamilton compareceu ao evento na escola graças a uma parceria do Instituto Ayrton Senna com a Secretaria de Educação do Estado de São Paulo, para implementação da política de educação integral no Estado, desde 2019.



O mural, que foi um presente para a escola, retrata o mais novo cidadão brasileiro Lewis Hamilton, segurando o capacete de seu ídolo Ayrton Senna, demostrando também sua conexão com o Brasil.



Durante a conversa com os alunos, Hamilton se levantou para abraçar um deles, que chorava sem conseguir falar. Ele comentou que, quando estava na escola e não tirava boas notas, ouvia das pessoas que não teria sucesso. “Então, é preciso acreditar em si mesmo para poder ser tudo o que quiser. Hoje, vejo que educação é realmente essencial para aumentar as nossas oportunidades de futuro. Ela é a ferramenta capaz de expandir nossas mentes e nos fazer acreditar que podemos conquistar tudo o que quisermos”, completou o inglês.



Na segunda-feira, Hamilton tornou-se cidadão honorário do Brasil e recebeu a homenagem na Câmara dos Deputados, em Brasília.