Publicado 10/11/2022 18:32

Maurício Barbieri não é mais o técnico do Red Bull Bragantino. Nesta quinta-feira, o clube paulista oficializou a saída do treinador e também do auxiliar Cláudio Maldonado e do preparador físico Gustavo Araújo.

Dessa forma, o auxiliar técnico Márcio Freitas comandará a equipe na última rodada do Brasileirão. O Massa Bruta enfrentará o Fluminense neste domingo, às 16h, no Nabi Abi Chedid.

O auxiliar Cláudio Maldonado e o preparador físico Gustavo Araújo também deixam a comissão técnica do clube. Agradecemos igualmente, aos dois, pelo trabalho que desempenharam no Massa Bruta.



O auxiliar técnico Márcio Freitas comandará a equipe na última partida do Brasileirão. — Red Bull Bragantino (@RedBullBraga) November 10, 2022

O anúncio da saída de Barbieri acontece um dia depois da goleada sofrida por 6 a 0 para o Fortaleza, na Arena Castelão. Vale lembrar que o treinador estava no clube paulista desde setembro de 2020 e tinha o trabalho mais longevo entre os times da Série A.

Barbieri ganhou destaque no cenário nacional em 2018, quando estava no Flamengo. Após a saída de Carpegiani, ele assumiu o Rubro-Negro interinamente, agradou e foi efetivado. No entanto, acabou demitido naquele mesmo ano.

Posteriormente, ele passou por Goiás, América-MG e CSA até chegar ao Red Bull Bragantino. No total, Barbieri comandou o Massa Bruta em 160 partidas: 63 vitórias, 47 empates e 50 derrotas. O treinador tinha vínculo com os paulistas até o fim deste ano.