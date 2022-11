UFC - Divulgação

Publicado 11/11/2022 11:16

Rio - Pela sexta vez na história, o octógono mais conhecido do mundo das lutas será montado no lendário Madison Square Garden, em Nova Iorque, nos Estados Unidos, para mais um capítulo da rivalidade de longa data entre o nigeriano Israel Adesanya, campeão dos médios, e o brasileiro Alex Poatan, quarto da categoria.

Rivais no kickboxing, os dois, que já se enfrentaram por duas vezes antes de migrar para o MMA – com retrospecto favorável ao brasileiro, que venceu ambos os combates –, irão se reencontrar neste sábado, dia 12, na luta principal do UFC 281, valendo o título da divisão. O evento, que o Combate exibe com exclusividade, a partir das 19h30, conta ainda com a disputa de cinturão peso palha feminino, entre a americana Carla Esparza e a chinesa Zhang Weili, e a participação dos brasileiros Renato “Moicano” e o Wellington Turman.



O Jungle Fight, o maior evento de MMA da América Latina, que ao longo dos seus 19 anos de história já contou com a participação de grandes nomes da modalidade, como José Aldo, Fabrício Werdum, Ronaldo Jacaré e Charles do Bronx, chega à 112ª edição neste domingo, dia 13. Na luta principal da noite, o duelo entre a mineira Stephanie “Rondinha” e a paulista Karina Aryadne, valendo o cinturão da categoria peso-palha. A programação do evento começa no sábado, a partir das 14h30, com a exibição da pesagem oficial no Combate e no sportv3. No domingo, às 19h, o Combate (nas suas plataformas digitais) e o sportv2 mostram ao vivo todas as lutas do Jungle Fight 112, com a narração de Rhoodes Lima e os comentários de Ana Hissa.

UFC 281



CARD PRELIMINAR:



Peso-meio-pesado: Carlos Ulberg x Nicolae Negumereanu

Peso-galo: Julio Arce x Montel Jackson

Peso-leve: Ottman Azaitar x Matt Frevola

Peso-pena: Mike Trizano x Seung Woo Choi

Peso-palha: Karolina Kowalkiewicz x Silvana Gomez Juarez

Peso-médio: Andre Petroski x Wellington Turman

Peso-mosca: Molly McCann x Erin Blanchfield

Peso-meio-pesado: Dominick Reyes x Ryan Spann

Peso-leve: Brad Riddell x Renato Moicano



CARD PRINCIPAL:



Peso-leve: Dan Hooker x Cláudio Puelles

Peso-galo: Frankie Edgar x Chris Gutierrez

Peso-leve: Dustin Poirier x Michael Chandler

Peso-palha: Carla Esparza x Weili Zhang

Peso-médio: Israel Adesanya x Alex Poatan