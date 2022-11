Juninho Capixaba - Divulgação / Fortaleza

Publicado 11/11/2022 12:31

Rio - Após colecionar boas atuações pelo Fortaleza no Brasileirão, o lateral Juninho Capixaba está disputado no mercado da bola. Além de ter entrado na mira do Vasco, o jogador também recebeu sondagens de Botafogo e Fluminense para 2023. A informação é do jornal cearense "O Povo".

Além dos clubes cariocas, Juninho também despertou interesse de Cruzeiro, São Paulo e Red Bull Bragantino. No entanto, a prioridade do lateral é permanecer no Fortaleza. Ele, inclusive, já tem em mãos uma proposta para renovar com o Leão do Pici, mas só deve decidir seu futuro após o Brasileirão.

Juninho Capixaba é um dos destaques do Fortaleza no Brasileirão. Ao longo da temporada, o lateral marcou três gols e deu oito assistências. Ele é peça fundamental para o time de Juan Pablo Vojvoda, apontado como favorito para ser o novo técnico do Vasco.