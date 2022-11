Na busca pela reeleição, o senador Romário (PL) declara que defende desde o início as bandeiras das "pessoas com deficiência, da educação e do esporte" e que "não pode abandonar". - Edilson Rodrigues / Divulgação

Na busca pela reeleição, o senador Romário (PL) declara que defende desde o início as bandeiras das "pessoas com deficiência, da educação e do esporte" e que "não pode abandonar". Edilson Rodrigues / Divulgação

Publicado 14/11/2022 12:30

Rio - O ex-jogador e atual senador Romário opinou sobre o futuro da seleção brasileira. O Baixinho se disse contra a contratação de um treinador estrangeiro para dirigir a equipe pentacampeã após a saída de Tite, que irá acontecer depois da disputa da Copa do Mundo.

"Existe uma política, por parte de alguns, que está na hora de trazer um treinador estrangeiro. Eu, particularmente, acho que o Brasil tem condição sim de ter ou no mínimo dar mais uma oportunidade ao treinador brasileiro", afirmou em entrevista à ESPN.

Ao sugerir nomes, Romário apontou Fernando Diniz, que dirige o Fluminense, e também o atual comandante do Flamengo, Dorival Júnior, porém, o Baixinho acabou esquecendo o nome do treinador campeão da Libertadores e do Brasileiro.

"É uma pergunta muito difícil. O Brasil tem, realmente, alguns bons treinadores, jovens. Tem o Fernando Diniz, um treinador do Fluminense. Tem o próprio treinador do Flamengo, o atual, que agora eu esqueci o nome (Dorival), enfim", opinou.