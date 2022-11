Troféu do Brasileirão 2022 - Lucas Figueiredo/CBF

Publicado 14/11/2022 19:32

Paulo Roberto Falcão, ex-comentarista da Rede Globo, foi anunciado pelo Santos nesta segunda-feira (14) como novo coordenador técnico. Em nota divulgada pelo clube, foi informado que o contrato entre as partes será assinado na próxima quarta-feira.

De acordo com a publicação do clube paulista, Falcão gostaria de seguir como técnico - seu último trabalho foi em 2016, pelo Internacional - e precisou ser convencido pelo presidente Andres Rueda a assumir um novo cargo, dentro do planejamento para 2023.

"É um nome que dispensa apresentações. Tivemos muitas e boas conversas e acertamos esse trabalho para organização do futebol", disse o mandatário do Santos.

Ídolo do Internacional e com passagens marcantes por Roma e seleção brasileira, nas décadas de 1970 e 1980, Paulo Roberto Falcão atuou como comentarista da Rede Globo após encerrar sua carreira e treinou clubes como América (MEX), Bahia, Sport e o próprio Colorado, além de ter passagem pelas seleções do Brasil e do Japão.