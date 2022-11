Jair foi titular do Galo em grande parte da temporada - Pedro Souza / Atletico

Jair foi titular do Galo em grande parte da temporadaPedro Souza / Atletico

Publicado 14/11/2022 19:14

Rio - Iniciando seus planejamentos para a próxima temporada, Fluminense e Vasco acenaram com interesse na contratação do volante Jair, do Atlético-MG. De acordo com a "TNT Sports", a dupla carioca tem como concorrentes São Paulo e Grêmio em um cenário hipotético de negociação.

Na atual temporada, Jair disputou 48 jogos, marcou um gol e deu cinco assistências, sendo o vice-líder do Galo no quesito no Campeonato Brasileiro.

Contratado em 2019, o jogador, de 27 anos, renovou seu vínculo com o Atlético no início do ano e assinou até o fim de 2025 com o clube mineiro.

O Fluminense disputará a próxima Libertadores e se classificou direto para a fase de grupos, enquanto o Galo precisará passar por duas fases preliminares no início de 2023. O Vasco, por sua vez, está de volta à Série A e deve fazer grande reformulação no elenco.