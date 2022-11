Zico 10 Cup Brasil - Divulgação/SportOn Rio

Publicado 14/11/2022 17:43 | Atualizado 14/11/2022 18:02

Rio - O final de semana seguido de feriado prolongado tem sido mais que especial para crianças de escolas de futebol de diversos lugares do Brasil. A primeira edição nacional da Zico 10 Cup começou no último sábado e terá as finalíssimas acontecendo neste feriado de Proclamação da República no Centro de Futebol Zico.

Os jogos da Zico 10 Cup Brasil estão acontecendo todas as manhãs, desde o último sábado, com as equipes divididas nas categorias Sub-8, Sub-9, Sub-10, Sub-11, Sub-12, Sub-13 e Sub-15. As decisões acontecerão na manhã desta terça-feira, 15, a partir das 9h.

RESULTADOS ZICO 10 CUP BRASIL

PRIMEIRA RODADA:

SUB-8

Zico 10 CFZ 0 x 2 PSG Barra da Tijuca

Arouca 3 x 0 Flu Vargem

SUB-9

Show de Bola 1 x 0 Magnus

Zico 10 CFZ 1 x 3 Marina

SUB-10

Zico 10 CFZ 2 x 8 PSG Barra da Tijuca

PSG Botafogo 3 x 2 Show de Bola

SUB-11

Zico 10 CFZ 0 x 4 PSG Barra da Tijuca

DK10 3 x 4 Marina

SUB-12

Zico 10 CFZ 2 x 3 EFAM

DK10 0 x 2 ABEDI

SUB-13

DK10 0 x 6 Magnus

Flu Vargem 4 x 3 Zico 10 CFZ

SUB-15

Zico 10 CFZ 2 x 3 El Teton FC

Abedi 3 x 1 D6

Marina 8 x 3 Flu Vargem

Academia Coimbra 2 x 1 Magnus

SEGUNDA RODADA

SUB-8

PSG Barra da Tijuca 4 x 0 Flu Vargem

Zico 10 CFZ 1 x 4 Arouca

SUB-9

Marina 0 x 3 Show de Bola

MAGNUS 6 x 2 Zico 10 CFZ

SUB-10

Show de Bola 4 x 3 PSG Barra da Tijuca

PSG Botafogo 4 x 1 Zico 10 CFZ

SUB-11

Zico 10 CFZ 1 x 9 DK10

PSG Barra da Tijuca 1 x 2 Marina

SUB-12

Abedi 5 x 0 Zico 10 CFZ

DK10 5 x 0 EFAM

SUB-13

Flu Vargem 4 x 3 Zico 10 CFZ

DK10 0 x 6 Magnus

Physical 0 x 0 Abedi

SUB-15

Marina 8 x 3 Flu Vargem

Zico 10 CFZ 2 x 3 El Teton FC

Academia Coimbra 2 x 1 Magnus

Abedi 3 x 1 D6

TERCEIRA RODADA

SUB-8

PSG Barra da Tijuca 2 x 2 Arouca

Flu Vargem 2 x 3 Zico 10 CFZ

SUB-9

Zico 10 CFZ 0 x 3 Show de Bola

Magnus 4 x 1 Marina

SUB-10

Show de Bola 4 x 3 PSG Barra da Tijuca

PSG Botafogo 4 x 1 Zico 10 CFZ

SUB-11

Zico 10 CFZ 1 x 9 DK10

PSG Barra da Tijuca 1 x 2 Marina

SUB-12

Abedi 5 x 0 Zico 10 CFZ

DK10 3 x 0 EFAM

SUB-13

Flu Vargem 4 x 3 Zico 10 CFZ

DK10 0 x 6 Marina

Physical 0 x 0 Abedi

SUB-15

Marina 8 x 3 Flu Vargem

Zico 10 CFZ 2 x 3 El Teton FC

Academia Coimbra 2 x 1 Magnus

Abedi 3 x 1 D6

AS FINAIS ACONTECERÃO NESTA TERÇA-FEIRA (15), A PARTIR DAS 9h.

Os placares e resultados podem ser acompanhados em tempo real pelo aplicativo “iFut”, buscando por Zico 10.