Carol Barcellos se emociona ao falar sobre morte de Isabel - Reprodução

Publicado 16/11/2022 14:09

A repórter Carol Barcellos se emocionou durante uma participação no "Mais Você" desta quarta-feira (16) para comentar a morte da ex-jogadora de vôlei Isabel Salgado. Considerada um ícone do esporte, a atleta faleceu aos 62 anos em São Paulo e a causa da morte não foi divulgada.



A jornalista explicou que era uma grande "admiradora" de Salgado e que já "teve a sorte de cruzar" com a ex-jogadora da seleção brasileira por morar próximo dela. Carol fez a passagem ao vivo de Turim, na Itália, onde acompanha a seleção brasileira antes da Copa do Mundo.

"A verdade é que está todo mundo arrasado. Aqui [na Itália], aí no Brasil. Porque é difícil explicar o que a Isabel representa e vai representar sempre. A história da Isabel vai muito além do esporte. A gente pode lembrar das olimpíadas que ela participou, mas acho que tem imagens muito fortes que vem à cabeça quando a gente lembra da Isabel. Ela jogando grávida com barrigão, isso representa muito para as mulheres", afirmou emocionada.

"A Isabel foi uma grande atleta, mas também uma grande brasileira e grande mulher. Tem pessoas como ela que a gente não consegue explicar o tamanho que tem. Isabel passa amor [...] A gente está aqui respirando fundo e tentando seguir o dia e trabalhar", complementou.