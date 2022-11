Ednaldo Rodrigues, presidente da CBF, terá a missão de definir o substituto de Tite em 2023 - Lucas Figueiredo/CBF

Publicado 16/11/2022 13:59

Rio - O futuro técnico da seleção brasileira continua sendo um grande mistério. Após o comentarista e ex-jogador Caio Ribeiro revelar que Mano Menezes, do Internacional, seria o substituto de Tite, o presidente da CBF descartou o possível acerto com o treinador e revelou que ainda não tem nome definido. Em entrevista ao portal "ge", Ednaldo Rodrigues afirmou que só irá tratar o tema a partir de janeiro de 2023.

"Se alguém disser que estou conversando com treinador ou que mandei interlocutor conversar, é mentira", afirmou Ednaldo Rodrigues, que é o chefe da delegação brasileira em Turim e na Copa do Mundo do Catar.

Segundo o "ge", Ednaldo Rodrigues tenta evitar o tema no dia a dia da seleção brasileira para não tirar o foco de Tite e dos jogadores. O presidente da CBF pretende tratar o assunto apenas a partir de janeiro de 2023, já que a Copa do Mundo de 2022 terminará na véspera das festas de fim de ano. Um técnico "tampão" está descartado.

Além disso, iniciar a busca por um treinador a partir de 2023 permite a CBF tentar negociar com técnicos estrangeiros na janela do meio do ano, que é quando termina a temporada do futebol europeu. A escolha do sucessor de Tite será feita com tempo suficiente para iniciar as observações visando as Eliminatórias da Copa de 2026 e a Copa América de 2024.

Entre os nomes do futebol brasileiro, todos que fizeram um bom trabalho em 2022 estão sendo avaliados. É o caso de Dorival Júnior, Fernando Diniz e Mano Menezes. Entretanto, todos renovaram ou estão negociando a renovação do contrato com seus clubes. Fato é que nada será definido antes da virada do ano e a CBF seguirá realizando avaliações.

A seleção brasileira está em Turim realizando treinos para a Copa do Mundo. A delegação embarca para Doha, no Catar, no dia 19. A estreia do Brasil será no dia 24, contra a Sérvia, às 16h, no estádio Lusail. A Seleção também entra a Suíça, no dia 28, às 13h, a Camarões, no dia 2 de dezembro, às 16h, pela fase de grupos.