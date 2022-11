A competição aconteceu no CFZ, Centro de Futebol Zico - Foto: SportOn Rio

Publicado 16/11/2022 16:41

O feriado da última terça-feira foi de muito futebol e diversão para as crianças das escolas de futebol que participaram da primeira edição da Zico 10 Cup Brasil. Além de disputarem a competição, que aconteceu no Centro de Futebol Zico (CFZ), a garotada das categorias do Sub-8 ao Sub-15 receberam a premiação das mãos de Zé Roberto, campeão do Brasileirão pelo Flamengo em 2009, e Thiago Coimbra, ex-jogador e atual Presidente da Zico 10.

“Foi muito bacana realizar essa primeira edição nacional da Zico 10 Cup e receber os garotos no CFZ. Quero agradecer a todo nosso staff, aos professores das escolas e ao meu amigo Zé Roberto por ter vindo entregar a premiação dos campeões”, disse Thiago Coimbra.



As finais, vale destacar, aconteceram nos campos de grama sintética do CFZ. Abaixo, saiba quem foram as escolas campeãs de cada categoria:

Sub-8: PSG Barra da Tijuca

Sub-9: Magnus

Sub-10: PSG Botafogo

Sub-11: Marina Barra Clube

Sub-12: DK10

Sub-13: Magnus

Sub-15: Academia de Coimbra