Craque Neto não poupou críticas - Reprodução/Band

Craque Neto não poupou críticasReprodução/Band

Publicado 16/11/2022 17:59 | Atualizado 16/11/2022 18:03

Durante o programa 'Os Donos da Bola', da 'Band', nesta quarta-feira, o apresentador Neto detonou o experiente Daniel Alves, que no treino da seleção brasileira de terça-feira deu uma entrada mais dura em Pedro, atacante do Flamengo.

O ex-jogador do Corinthians abriu o programa falando sobre o assunto e usou termos pesados para se referir ao atleta.



"Quando a gente vê um imbecil como esse, o Daniel Alves, dar um pontapé no Raphinha no bobinho e um carrinho no tornozelo do Pedro, mostra uma coisa que aconteceu na Copa de 2018: lembra o carrinho que o Casemiro deu no Fred, que nem a Copa disputou. Sabe o que é isso? Falta de comando, o cara achar que pode tudo, querer mostrar nos treinamentos coisa que ele não fez durante a temporada. Os outros jogadores estão na frente porque terminaram seus campeonatos", atacou.



Na sequência, Neto também criticou a postura da comissão técnica da Seleção.



"Aí vai um idiota desses... e o que mais me deixa bravo é como ninguém para o treino e chama atenção dele: ‘Po, Daniel Alves, calma’", afirmou.



O apresentador também questionou qual poderia ter sido a repercussão se o lance tivesse ocorrido com Neymar.



"E se ele 'dá' no Neymar e quebra o tornozelo? Do jeito que ele deu, poderia ter quebrado ou torcido o tornozelo do Pedro, que está em final de temporada, está com os músculos cansados", completou.



Anteriormente, Neto já havia criticado a convocação de Daniel Alves para a disputa da Copa do Mundo, chegando a falar que a escolha era uma "palhaçada".



O Brasil estreia na Copa do Mundo no dia 24, às 16h, contra a Sérvia. Na sequência, a Seleção enfrenta Suíça e Camarões pelo Grupo G.