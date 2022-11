Cristóvão Borges - Divulgação / Flamengo

Publicado 17/11/2022 17:50

Rio - O Figueirense anunciou nesta quinta-feira a contratação do seu novo treinador para a temporada de 2023. Cristóvão Borges, de 63 anos, que estava sem clube desde 2020, irá comandar a equipe. O clube catarinense irá disputar a Série C no ano que vem.

Cristóvão Borges já dirigiu clubes importantes no futebol brasileiro como Flamengo, Vasco, Fluminense, Corinthians e Athletico-PR. Seu melhor momento foi o Cruzmaltino, em 2011, quando foi vice-campeão do Brasileirão ao substituir Ricardo Gomes.

O último trabalho de Cristóvão Borges havia sido em 2020 pelo Atlético-GO. Junto dele, o português José Quadros, de 42 anos, também chega ao clube para ser auxiliar. Os profissionais já iniciaram os trabalhos com o monitoramento de atletas para o elenco alvinegro de 2023