Em má fase no Manchester United, Cristiano Ronaldo entra na lista do Galatasaray (Foto: GLYN KIRK / AFP) - GLYN KIRK / AFP

Publicado 17/11/2022 16:40

Rio - A situação de Cristiano Ronaldo no Manchester United parece se tornar mais complicada a cada dia. De acordo com informações do jornal inglês 'Daily Mail', os jogadores do clube inglês exigiram à diretoria que o português seja negociado antes do término da Copa do Mundo, que será disputada em novembro e em dezembro no Catar.

A reação teria a ver com a entrevista polêmica que Cristiano Ronaldo concedeu no começo da semana. O atacante afirmou que se sentia traído no Manchester United e afirmou que além do técnico holandês Erik ten Hag, algumas figuras tentaram tirá-lo do clube inglês.

"Não apenas o técnico, mas outros dois ou três caras que estão em torno do clube. Honestamente, eu não deveria falar isso. Não sei, mas olha, eu não ligo. As pessoas deveriam sempre ouvir a verdade", afirmou em entrevista ao programa "Piers Morgan Uncensored" na TV britânica.

O zagueiro Varane foi o único jogador do grupo a se pronunciar sobre a polêmica até então, mas sem declarações efusivas. "Obviamente isso nos afetou. Estamos acompanhando o que está acontecendo e o que está sendo dito. Tentamos amenizar a situação do nosso jeito, tentamos não nos envolver demais", afirmou o francês.



Colecionando polêmicas desde que voltou a Manchester, Cristiano esteve próximo de sair na última janela de julho e chegou a ser afastado do elenco após abandonar o Old Trafford antes do final do jogo entre Manchester United e Tottenham. No Catar, o atacante irá disputar sua quinta Copa do Mundo.