Rio Pride Cup 2022 acontece nos dias 10 e 11 de dezembroDivulgação

Publicado 17/11/2022 16:36

Rio - Nos dias 10 e 11 de dezembro, acontece o Rio Pride Cup 2022, campeonato de handebol para clubes LGBTQIAP+, no Velódromo, Parque Olímpico da cidade do Rio de Janeiro. O evento é aberto ao público e gratuito.

A Rio Pride Cup existe para que atletas LGBTQIAP+ se sintam seguros e livres para performar o seu melhor “eu” e seu melhor jogo. Trata-se de um evento esportivo, mas também de um ato político, uma vez que a proposta é evidenciar para a sociedade as questões sociais que permeiam as existências de pessoas LGBTQIAP+.

A Rio Pride Cup 2022 conta com apoio da Secretaria Municipal de Esporte, Coordenadoria Executiva da Diversidade Sexual da cidade do Rio de Janeiro e da Confederação Brasileira de Handebol (CBHB).

Em sua segunda edição, o Rio Pride Cup 2022 terá disputas entre 6 clubes de handebol, 8 equipes, representando 4 estados: Lendários (RJ) que é o clube organizador do evento terá 2 equipes; Fadas (SP) também com duas equipes, Bulls (SP), Bharbixas (MG), Monas da Mata (MG) e Vale (GO). A ideia é que, nos próximos anos, o campeonato amplie ainda mais o número de modalidades e clubes.

Para Eduardo Bianchi, atleta de handebol do Lendários, clube carioca LGBTQIAP+ organizador do evento, a competição será de extrema importância para a causa: “Os clubes contarão com muita diversidade dentro e fora de quadra, os atletas poderão jogar handebol com total liberdade, longe de preconceitos que muitas vezes são marcados pela ideia de virilidade no esporte. É incrível que atletas LGBTQIAP+ possam ocupar os mesmos espaços que os atletas olímpicos já ocuparam um dia. Os campeonatos LGBTQIAP+ existem para mostrar a diversidade humana e dar visibilidade a causa esportiva e sociopolítica”.

SERVIÇO

Rio Pride Cup 2022

Sábado, 10 e 11 de dezembro

Das 09 às 19 horas

Velódromo - Parque Olímpico

Av. Embaixador Abelardo Bueno, 3401 - Barra da Tijuca

Mais informações: Eduardo Bianchi - Telefone/WhatsApp: (21) 982799404 / e-mail: lendarios.ec.rj@gmail.com