Taça da Copa do Mundo - Adam BERRY / AFP

Publicado 17/11/2022 17:29

Rio - Com a chegada da Copa do Mundo, a ansiedade dos brasileiros aumenta cada vez mais. Nas redes sociais, as pesquisas sobre o Mundial aumentaram bastante, e chegaram até mesmo nos aplicativos de relacionamentos.

Segundo levantamento realizado entre janeiro de 2021 e setembro de 2022 no Tinder, os usuários passaram a atualizar as biografias de seus perfis com expressões que fazem alusão ao campeonato. A crescente popularidade do assunto nas conversas do Tinder demonstra como as pessoas estão à procura de um par para acompanhar os jogos nos próximos meses e comemorar as vitórias da seleção brasileira . Os membros do app celebram a paixão nacional em frases como “eu tinha desistido, mas voltei para o Tinder para achar um chamego pra Copa".

A palavra "Copa", por exemplo, cresceu 4.4 vezes mais em 2022 do que em 2021, assim como as palavras "álbum" e "figurinha", que também tiveram um aumento por conta da chegada do período próximo ao Mundial do Catar.

A Copa do Mundo começa neste domingo (20), com a cerimônia de abertura e a partida de estreia, entre Catar e Equador. O Brasil abre sua participação no torneio na quinta-feira (24), contra a Sérvia, às 16h (horário de Brasília), no Lusail Stadium.