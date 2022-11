Sede da CBF - Lucas Figueiredo/CBF

Publicado 17/11/2022 18:20

Rio - A Confederação Brasileira de Futebol divulgou uma nota oficial, no começo da tarde desta quinta-feira (17), desmentindo qualquer notícia sobre a contratação do futuro técnico da seleção brasileira e, mais uma vez, pregou foco total na Copa do Mundo. Presidente da entidade, Ednaldo Rodrigues também destacou que nunca tratou o futuro da Seleção com ninguém.

O comunicado da CBF surgiu por conta de uma fala do vice-presidente da entidade, Francisco Novelletto, que, em entrevista à Rádio Grenal, revelou que Dorival Júnior, técnico do Flamengo, é "a bola da vez" para assumir o comando da seleção brasileira após o Mundial do Catar.

Confira a nota oficial da Confederação Brasileira de Futebol:



“O presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues, informa que, desde a data que assumiu o cargo, jamais tratou com qualquer dirigente do futebol do futuro comando técnico da seleção brasileira após a Copa do Mundo.



Rodrigues afirma que nunca conversou sobre a questão com qualquer vice presidente da entidade, presidente de federação, dirigente de clube ou familiar.



O presidente reitera que a entidade está focada 100 % na conquista do hexacampeonato, sob o comando do técnico Tite.



Qualquer notícia em contrário é mentira. Não sei o intuito de fazer isso. Essa questão só será tratada em janeiro”, afirma o presidente da CBF”.