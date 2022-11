Orlando Rollo - Ivan Storti/SantosFC

Publicado 18/11/2022 11:12 | Atualizado 18/11/2022 12:51

Rio - O ex-presidente do Santos, Orlando Rollo, foi detido na manhã desta sexta-feira, na cidade do litoral paulista, após a realização de uma operação da Corregedoria da Polícia Civil. O motivo da prisão não foi revelado, porém, a ação policial realizada foi contra o tráfico de drogas e crimes contra a administração pública.

As equipes cumpriram seis mandados de busca e apreensão e seis ordens de prisão, expedidos pela Justiça do Estado de São Paulo, sendo quatro policiais civis. A operação aconteceu em parceria da Polícia Federal e tramita em segredo de Justiça.

Sócio do Peixe desde 1993, Rollo, de 44 anos, se tornou presidente do clube paulista em 2020 após o impeachment de José Carlos Peres. Ele ficou à frente do Santos por apenas um ano, porém, não se livrou de uma grande polêmica que marcou o seu mandato.

O ex-presidente tentou a contratação de Robinho em outubro de 2020. Após acordo com o campeão brasileiro de 2002, a negociação acabou sendo cancelada por conta dos protestos dos torcedores. O ex-jogador da seleção brasileira foi condenado por estupro na Itália. Na época, Rollo disse que Robinho estava sendo 'apedrejado' e que não era ninguém para julgar o atleta.