Marcelo - Divulgação / Olympiacos

Publicado 18/11/2022 16:30

Rio - Contratado pelo Olympiacos, da Grécia, na atual temporada europeia, o lateral-esquerdo Marcelo, de 34 anos, não vem conseguindo ter boas atuações pelo seu novo clube. De acordo com informações do jornalista grego Kostas Nikolakopoulos, o brasileiro tem enfrentado problemas com a balança, estando fora do peso ideal.

Sem ser relacionado para os clássicos contra Panathinaikos e AEK Atenas, uma possível saída de Marcelo vem ganhando força na Grécia. O jogador estaria no radar do Besiktas, da Turquia, e do Los Angeles FC — onde ele reencontraria Gareth Bale, seu ex-companheiro no Real.

Até o momento, Marcelo fez apenas cinco jogos pelo Olympiacos na temporada. Revelado pelo Fluminense, o brasileiro se transferiu para o Real Madrid em 2006. Após 16 temporadas, o lateral deixou o clube espanhol recentemente. Multicampeão pelos merengues, Marcelo disputou as Copas de 2014 e 2018 pela seleção brasileira.