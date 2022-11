Michele Umezu - Divulgação

Michele UmezuDivulgação

Publicado 23/11/2022 12:23

Rio - Michele Umezu, de 40 anos, já começou sua preparação para o verão, que também será usada no Campeonato Masters Brasil NPC, nas categorias mulheres acima de 35 e 40. Ela, que já recebeu vários troféus em competições de fisiculturismo, tem 5% de gordura e quer diminuir para 3%. Além disso, a atleta, que mede 1,75m e pesa 58kg, quer ganhar dois quilos de massa magra.

fotogaleria

"Tenho uma boa alimentação, como muita salada. Eu faço o consumo de frango 100g por refeição. Também procuro incluir algum alimento digestivo. Além disso, tomo quatro litros de líquidos por dia, entre chás diuréticos e água. Suplementação alimentar também não pode faltar. Não fico sem creatina e glutamina, que me ajudam muito nos treinos, imunidade e força", disse a estudante de Biomedicina, que é mãe de Alex, do seu relacionamento com Ronaldo Fenômeno, e Rafaela, de uma outra relação.Além de comentar sobre sua alimentação, a empresária falou sobre sua rotina de exercícios físicos. "Musculação + Cardio 45min em jejum", detalha.Ela também usa hormônio com o apoio de um profissional. Tenho um médico que cuida dessa parte. "Eu não quis colocar o chip da beleza, fiquei com medo de efeitos colaterais. Para quem não sabe o chip da beleza, é uma combinação hormonal. Mas atualmente é mais bonito a mulher falar que tem chip da beleza e não falar que usa esteróides. Mas jamais faça uso sem prescrição médica, aconselha.Umezu destacou seus cuidados com a pele. "Eu não fico sem protetor solar com cor até porque eu faço peeling o ano todo", finaliza.